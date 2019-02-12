شاهدوا.. شذى حسون تطرح كليب “واعر”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:28 صباحاً -
طرحت الفنانة شذى حسون كليب اغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “واعر”، وذلك عبر احد التطبيقات الموسيقية.
الأغنية من كلمات الشاعر خالد المريخي، الحان الموسيقار طلال، توزيع موسيقي حسام كامل.
وقد تم تصوير هذا الكليب الأغنية المخرج علاء الأنصاري في بيروت، وإستخدم أفضل التقنيات الفنية المتاحة، بإشراف الأستاذ خالد أبو منذر المشرف العام على جميع أعمال الموسيقار طلال الفنّية.
الجدير ذكره ان آخر أعمال شذى حسون كليب اغنية “الله الله من عيونك” وهو باللهجة المغربية، وقد تم طرحه حينها على يوتيوب.
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