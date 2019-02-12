شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ليجو" الجديد يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية والان مع التفاصيل

تصدّر فيلم "ذي ليجو موفي 2" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع مع بدء عرضه.

وحقق الجزء الجديد من فيلم "ليجو" الذي أنتجته شركة "وارنر براذرز" إيرادات قدرها 34,4 مليون دولار خلال أول ثلاثة أيام لعرضه، متفوقاً بسهولة على الفيلمين الجديدين أيضا "وات مان وانت" و"كولد برسوت"، وفق ما أوردته شركة "إكزيبيتر ريليشنسز" المتخصصة، وفقا للعين الإخبارية.

وكان من المتوقع أن يحقق هذا الجزء الرابع أداء أفضل.

فقد حقق "ذي ليجو موفي" الذي عرض العام 2014 كأول جزء من أفلام هذه المجموعة، 69 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لبدء عرضه.

ويقول موقع "هوليوود ريبورتر" إن هذا الجزء الأخير من سلسلة أفلام ليجو، "فقد الكثير من عنصر المفاجأة التي وجدت في الفيلم الأساسي".

وشارك في هذا الفيلم مرة أخرى عبر تقديم أصواتهم، الممثلون كريس برات وإليزابيث بانكس وويل أرنيت، إضافة إلى تيفاني هاديش ومايا رولدولف للمرة الأولى. ويتناول الفيلم قصة تحكي عن الحب والفوضى والانتقام خلال حقبة قاتمة من تاريخ "أرض الدمى".

وحلّ في المرتبة الثانية فيلم "وات وومن وونت" الكوميدي من إنتاج شركة "باراماونت" وبطولة تاراجي بي. هانسون، بإيرادات قدرها 19 مليون دولار، وهذا الفيلم نسخة جديدة من فيلم "وات ويمن وانت" الذي عرض العام 2000 ولكن بتبديل الجنسين.

والمرتبة الثالثة ذهبت إلى فيلم "كولد برسوت" بتحقيقه إيرادات بلغت 10,8 مليون دولار، وقد طغى على افتتاح الفيلم الجدل القائم حول التعليقات المشحونة بالعنصرية من بطل الفيلم ليام نيسون.

وحلّ في المرتبة الرابعة فيلم "ذي أبسايد" بإيرادات بلغت 7,2 مليون دولار في الأسبوع الخامس لعرضه، أما فيلم "جلاس" فاحتل المرتبة الخامسة بإيرادات بلغت 6,4 مليون دولار.

وفيما يأتي بقية المراكز في تصنيف الأفلام العشرة الأوائل على شباك التذاكر في الصالات الأمريكية:

6 - "ذا بروديجي" مع 6 ملايين دولار

7- "جرين بوك" مع 3,6 مليون دولار

8 - "أكوامان" مع 3,3 مليون دولار

9 - "سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس" مع 3 ملايين دولار

10 - "ميس بالا" مع 2,7 مليون دولار بالمجموع.