خالد يوسف يردّ على اتّهامه بتصوير أفلام إباحية.. ويحذّر!

متابعة الخليج 365: في أول تلميح لصحة زواجه عرفياً من الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، أصدر المخرج المصري خالد يوسف بياناً حذّر فيه من عواقب نشر أخبار تفيد بأنه كان يرغم الفنانات الشابات على الممارسة الحميمة معه مقابل منحهنّ فرصة الظهور في أعماله الفنية، مؤكدً ًأنّ هذه الجملة تسيء إلى سمعة الوسط الفني المصري كله، وتكرس لصورته كمجتمع منحلٍّ ومتدني الأخلاق في عقول الجماهير.

وجاء في البيان أنّ يوسف متواجد في باريس حالياً، ويشعر بحزن كبير بعد تردّد الأخبار المسيئة بحقّ الفنّ المصري أوّلاً وبحقّه كمخرج معروف ثانياً. وتابع البيان أنّ من مصدر الأخبار غير موثوق منه، مشيراً الى أنّ من سرّبها ليس بصحافي إنّما بشخص يريد أن يلحق الأذى بالفنّ المصري من خلال استغلال سمعة المخرج.

وأشار إلى أنّ تكرار نشر هذه الجملة يمثّل إساءة بالغة بحق الوسط الفني كله : “ألا تدركون أنكم تبصقون على الفن المصري كله، وتحولوه لوسط داعر ومنحل؟ عايزين تصفوني أنا وتقضوا عليّا طاعة لأسيادكم .. ماشي .. أنا قلت إني ها احتمل ومعي زوجتي وأولادي وعيلتي صابرين على الأذى، لأنه قدرنا لكن توصموا الفنانات كلهم والوسط كله. والله إنكم تجهلون ما تقترفوه ولا تدركون قيمة الفن المصري ولا حتى قيمة مصر نفسها”.