ملايين “تعا” تحاصر آدم – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: يواصل النجم اللبناني آدم حصد نجاح أغنيته الجديدة “تعا” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وقد تخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الثلالثة ملايين مشاهدة بعد 10 أيام على إصداره عبر قناة آدم الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. أغنية “تعا” من كلمات أنور مكاوي، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد الذي وضع بنفسه تصميم الفيديو الخاص بها. الجدير ذكره أن الأغنية تتصدّر منذ إطلاقها المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا عبر “يوتيوب” .

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