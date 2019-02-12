رامز جلال “سبع البرمبه” قريبًا – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: يشنّ الفنان المصري رامز جلال عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة واسعة لفيلمه الجديد “سبع البرمبه” وذلك استعدادًا لطرحه قريبًا في الصالات السينمائية.

وأثار برومو فيلم “سبع البرمبه” جدلًا واسعًا بعد طرحه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تقليد رامز جلال لعدد من الشخصيات الشهيرة بالإضافة إلى تقليده لشقيقه ياسر جلال لأوّل مرّة بعد ظهوره بإطلالة تشبه إطلالة شخصية “رحيم” في مسلسل العام الماضي.

وفاجأة رامز جلال متابعيه أيضًا بتقليده لأحمد السقا في فيلم “الجزيرة” وكذلك أمير كرارة في مسلسل “كلبش”، ومن مفاجآت الفيلم ظهور أحمد السقا في أحمد المشاهد بشخصية “منصور الحفني” والتي قدّمها من قبل في فيلم “الجزيرة”، وشوق رامز الجمهور بتقليده الساخر من هذه الشخصيات.

وينافس رامز جلال بالفيلم في منتصف الشهر الجاري ويشاركه في بطولته الفناة جميلة عوض، محمد ثروت وبيومي فؤاد وهو من إخراج لي السيد.

الجدير ذكره أن آخر أعمال رامز جلال السينمائية كان فيلم “رغدة متوحشة” الذي قدّمها في العام الماضي.

لمشاهدة برومو فيلم “سبع البرمبه”: