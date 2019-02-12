حبس سيّدة الأعمال منى الغضبان بسبب "فيديو جنسي" مع خالد يوسف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد منى فاروق، وشيما الحاج، سقطتْ ضحية جديدة في قضية "الفيديوهات الإباحية"، التي تهزّ الرأي العام المصريّ، في الفترة الحالية، تُدعى "منى الغضبان" وهي سيدة أعمال، بتهمة الظهور في فيديو جنسي مع المخرج والبرلمانيّ المعروف، خالد يوسف.

وقرّرتْ النيابة العامة المصرية، حبس منى الغضبان، أربعة أيام على ذمّة التحقيق، بعد توجيه تهمة التحريض على الفسق، والفجور، بسبب الفيديو الجنسيّ، الذي تمّ تداوله منذ فترة تزيد على 5 أشهر.

وكانت كلّ من منى فاروق، وشيما الحاج، قد واجهتا الاتّهامات ذاتها في نفس القضية، واعترفتا أنّ الشخص الذي كان موجودًا معهما، هو خالد يوسف.

وقرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر الكلية، الأحد الماضي، تجديد حبس منى وشيما 15 يومًا على ذمّة التحقيق.

وكشفتْ التحقيقات مع الفنانتين، عن اعترافهما بالزّواج من خالد يوسف عرفيًا، بالفترة التي تمّ فيها تصوير الفيديو.

يُذكر، أنّ خالد يوسف يتواجد خلال الفترة الحالية في باريس، لقضاء عطلة مع زوجته وابنته، حيث سبق وأن نفى كليًا مسألة هروبه، بعد علمه بالقبض على منى فاروق، وشيما الحاج، وقال، إنّه توجّه إلى باريس، في الأوّل من فبراير، لمقابلة عائلته فقط، وسيعود إلى القاهرة مرّة أخرى ليواجه مصيره.