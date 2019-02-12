إخلاء سبيل شادي أبو زيد بـ"تدابير احترازية"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل الفنان الشاب شادي أبو زيد مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" الساخر بتدابير احترازية على ذمة القضية التي يجري النظر فيها خلال الفترة الحالية ويواجه شادي فيها اتهامات بالإنضمام لجماعة إرهابية ونشر الشائعات والبيانات الكاذبة ضد الدولة المصرية من خلال المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة والقضاء باعتبارها جماعة إرهابية.

وبموجب القرار الجديد سيعود إلى منزله لكنه سيبقى مقيد الحركة وتحت رقابة مشددة، علماً بأنه فقد والده الذي رحل قبل أسابيع قليلة إثر أزمةٍ صحية. فيما شارك بجنازته بقرار استثنائي من النيابة، بعدما رُفِضَت عدة طلبات من أجل السماح له بزيارته في أيامه الأخيرة.

يشار إلى أنه يواجه اتهامات تصل عقوباتها للحبس عدة سنوات في وقتٍ لا تزال التحقيقات جارية بالقضية التي تضم عشرات الأسماء الأخرى.