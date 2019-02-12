جينا سليم تنضمّ لــ "الأختين" لعرضه رمضان المقبل

انضمّت الفنانة جينا سليم إلى فريق عمل مسلسل المخرجة كاملة أبوذكري والسيناريست مريم نعوم، المقرّر عرضه في رمضان 2019 على قناة "MBC" الفضائية، والذي يحمل اسم مؤقت هو "الأختين"، بعد أن وُجدت بشكل مُكثف في رمضان الماضي.

وأكدت جينا أنها سعيدة بانتمائها إلى عائلة مسلسل "الأختين" وتشتاق إلى التعاون مع مخرجة كبيرة لها رؤية فنية متميزة مثل كاملة أبوذكري وسيناريست موهوبة مثل مريم نعوم حققتا معًا الكثير من النجاحات على شاشة التليفزيون.

"الأختين" من إنتاج محمد مشيش ويشارك في بطولته أحمد مالك ودينا الشربيني وريهام عبدالغفور وأحمد السعدني وسوسن بدر.

وشاركت جينا في 3 أعمال درامية في موسم رمضان 2018، إذ لعبت دور "جنيفر" التي تعمل في هيئة حقوق الإنسان في مسلسل "عزمي وأشجان"، وظهرت في دور امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك أتيليه لبيع الملابس في مسلسل "الرحلة" مع النجم باسل الخياط، كذلك شاركت مع النجمة الكبيرة يسرا في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" بتقديم شخصية طبيبة نفسية، وحصلت عن هذا الدور على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في استفتاء لجريدة "الفجر"، كما تشارك جينا سليم في تقديم برنامج "قعدة ستات" مع رنا عرفة ومروة صبري وأميرة فراج وديانا هشام.

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