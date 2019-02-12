شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مبدئى مع نيكول سابا للوقوف أمام عادل إمام فى مسلسله "فالالنتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح المخرج رامى إمام بالاتفاق مع الجهة المنتجة النجمة اللبنانية نيكول سابا، لتجسد شخصية البطلة الثانية أمام الزعيم عادل إمام فى مسلسل "فالانتينو" ، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، الذى يكتبه أيمن بهجت قمر فى أولى تجاربه الكتابية فى الدراما التليفزيونية، ووافقت نيكول بشكل مبدئى، ويتبقى التوقيع الرسمى من عدمه الأيام المقبلة .

وفى نفس السياق، قرر مخرج العمل إلغاء الإجازات، وتكثيف ساعات التصوير من أجل اللحاق بالموسم الرمضانى، لاسيما أن انطلاق تصوير المسلسل جاء فى وقت متأخر .



الزعيم ونيكول

وفى حالة موافقة نيكول ، تعود للزعيم بعد غياب 16 عاما، منذ أن قدما سوياً فيلم "التجربة الدانمركية" عام 2003، وشارك فى بطولته مجدى كامل، أحمد التهامى، خالد سرحان، تأليف يوسف معاطى، وإخراج على إدريس.

مسلسل " فالانتينو" بطولة عادل امام، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، وأخرون، تأليف ايمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.