فيديو منى فاروق وشيما الحاج الإباحي يكشف المستور عن شبكة دعارة وتورط 150 فنانة

بعد قضية اتهام منى فاروق وشيما الحاج بالترويج للفسق والفجور في فيديو إباحي لهما مع مخرج شهير، كشفت مصادر بحسب موقع “في الفن” ، أن 150 فنانة متورطة في قضية تسجيلات المخرج الشهير، إضافة إلى وجود شبكة تسهيل الدعارة بين فنانات ورجال أعمال.
وفي التفاصيل قامت المتهمتان منى فاروق وشيما الحاج بالإرشاد عن الشقة حيث تم تصوير الفيديو وأكد بعض الشهود أن الشقة شهدت حفلات أخرى ضمت فنانات من الصف الأول عملن معه في أفلامه. وأكدت النيابة العامة أن التحريات كشفت عن وجود شخصيات أخرى متورطة في قضية الفيديو الإباحي بعد وجود أدلة تفيد بأن الأمر لم يقتصر على ممارسة الجنس داخل المكتب والشقة، ولكن هناك شبهات حول تسهيل ممارسة الدعارة لبعض الفنانات مع شخصيات عامة داخل مصر وخارجها بحجة تصوير أعمال فنية.
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