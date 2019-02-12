اليوم.. العرض الخاص لـ"عيش حياتك"

كتبت - مي صادق

يُقام العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، مساء اليوم، بكايرو فيستيفال سيتى في التجمع الخامس، ويحضر العرض الخاص كل من "سامح حسين ساندي، إدوارد، محمد نور، أحمد حلاوة، مها أبو عوف،

ياسر الطوبجى، سامية الطرابلسي، المخرج تامر بسيونى".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي عن إبراهيم، الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد،

وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، من خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة، يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه "آدم" يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد.