نيرمين الفقي تحتفل مع متابعيها بعيد الحب

احتفلت الفنانة نيرمين الفقي، مع جمهورها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها: "كل عيد حبوأنتم طيبين، باقي 3 أيام ربنا يجعل أيامنا كلها سعادة وراحة بال".
وظهرت نرمين بإطلالة مميزة، مرتدية فستانًا
جدير بالذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي هو الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذى يعرض حاليًا وحقق نجاحًا كبيرًا.
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