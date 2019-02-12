شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أثرية من جامعة "ستوني بروك" الأمريكية تصل العراق للتنقيب في "أور" الأثرية والان مع التفاصيل

صرح مسؤول عراقي بأن بعثة أثرية من جامعة "ستوني بروك" الأمريكية، تضم 20 باحثاً، وصلت إلى محافظة ذي قار لاستئناف عمليات التنقيب في مدينة "أور" الأثرية، وذلك للموسم الثالث على التوالي.

ونقلت صحيفة "الصباح" اليوم الثلاثاء عن مدير شرطة حماية الآثار في العراق، العقيد فؤاد كريم، القول إن بعثة جامعة ستوني بروك الأمريكية، برئاسة إليزابيث ستون، والتي تضم 20 منقباً من تخصصات مختلفة، وصلت بالفعل إلى محافظة ذي قار وأن "البعثة ستباشر أعمال التنقيب في المدينة خلال اليومين المقبلين".

وأضاف: "عمل البعثة سيستمر75 يوماً، لاستكمال أعمال التنقيب التي أجرتها خلال المواسم السابقة وحققت الكثير من الاكتشافات في المدينة".

وشهد العراق بعد عام 2003 مشاركة عشرات البعثات من الجامعات الأمريكية والبريطانية والإيطالية وغيرها في عمليات التنقيب في المناطق الأثرية في العراق، وخاصة في محافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد) والتي تضم بقايا حقب من الحضارة السومرية.