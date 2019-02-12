هيفاء وهبي تطلق Beau Voyou: رسالة حبّ من بيروت إلى العالم

متابعة الخليج 365: أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ماركة الأزياء الخاصة بها والتي أعلنت عنها رسميًا منذ أيام عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وافتتحت هيفاء وهبي المتجر الإلكتروني الخاص بأزيائها Beau Voyou بجاكيت من الجلد الأسود مزين بمجموعة من الألوان، تتناسب مع ذوق النساء والرجال. وفي تعليقها على الصورة التي حصدت آلاف التعليقات، تطرقت إلى المساواة بين الناس فقالت: “ليس هناك من شيء عشوائي، لكل شيء زمانه، ولكل شيء وقته أقله في عالمي”.

وتابعت هيفاء وهبي منشورها بكلمات تحمل جرعات حماس كبيرة وقالت: “هذه علامة تجارية لبنانية وبكل فخر، يتم تصنيعها يدويًا وبكل احترافية، والأهم من ذلك كله يتم تصنيعها بحبّ.. Beau Voyou في متناول يد المرأة والرجل معًا، لأن المساواة بالنسبة لي تسير على طول الطريق لذا أيّها السدة ترقبوا مجموعة تصميمهات خاصة بكم”.

وأكملت هيفاء: “استعدوا للإحتفال بالحب غير المشروط والمحدود.. اقصدوا beauvoyou.com واصنعوا بعض الحركة”.

واختتمت هيفاء كلامها رسالة حبّ من بيروت إلى كل العالم: “من قلب بيروت لكل العالم، رسالة حب بكل ألوانه لكل شاب وفتاة يؤمنون بالحب”.

لزيارة الموقع الخاص بماركة أزياء هيفاء وهبي الجديد: BeauVoyou.com