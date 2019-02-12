سارة الودعاني تُخفي وجه زوجها.. ومتابعون: "الرجال تحوّلوا لنساء"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فضلت الفنانة السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني عدم الكشف عن وجه زوجها أمام الجميع.

الودعاني، وجّهت رسالة رومانسية لزوجها بنشرها صورةً برفقته على "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق: "الحب وكل الحب.. أحمد الله ربي على رجل عن كل الرجال.. يغمرني ويحتويني ويسعدني.. اللهم أدم محبتنا طول العمر ولا تحرمني وجوده فهو كل حياتي".

رومانسية الودعاني تجاه زوجها لم ينتبه لها الجمهور الذي التفت إلى إخفاء وجه زوجها في الصورة التي نشرتها، وأثارت هذا الأمر الجدل وغضب نشطاء، وانهالت عليها التعليقات من متابعيها منتقدين إظهار وجهها وإخفاء وجه زوجها.

قال أحد المتابعين: "الدنيا انقلبت الرجال صار بتغطى والبنت تكشف"، وكتب مستخدم آخر: "أحس المهدي المنتظر بيطلع قريب لأن الدنيا صايره عكس الرجال تحولون نساء والنساء تحولون رجال".

كما كتب آخرون تعليقات مثل: "أنا بعرف انو المرأة بتغطي وجها بس شب هادا شغلكم"، و"الحين الرجل تستر والحرمة لا دنيا عجيبه"، و"وصلنا الى زمن الحرمة التي تستر على الرجل"، و"هي تطلع وجهها عادي والرجال يتغطى مو من صجك".

وكانت الودعاني قد فاجأت متابعيها في يونيو الماضي بإعلانها الزاوج من شاب يُدعى عبدالوهاب، دون أن تُشير إلى أي معلومات إضافية عن هوية زوجها، وأقيم حفل الزفاف في جزر المالديف.