نشوى مصطفى: أستعدُّ لتجربة ثانية بالكتابة المسرحية.. وانتظروني "مذيعةً" برمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانةُ المصريةُ نشوى مصطفى عن استعدادها لتقديم تجربتها الثانية في مجال الكتابة المسرحية، خاصةً بعد نجاح مسرحيتها الأولى "سيلفي مع الموت".

وأوضحت مصطفى أنّ الفنان الذي يمتلك موهبة الكتابة يستطيع أن يُعبّر عن قضايا مجتمعه من وجهة نظره بطريقة أكثر دقّة من مشاركته في العمل كفنان.

وعلّقت في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا" على التعليقات وردود أفعال جمهورها بعد نشرها صور حفل خطوبة ابنتها، حيث أكّد المعجبون أنهم لم يتوقّعوا أن يكون لديها أولاد في هذا العمر، موضحةً أن ابنها عبدالرحمن سيتزوّج خلال هذا العام وبعده ابنتها مباشرة.

وتحدّثت نشوى مصطفى في فيديو "فوشيا" عن تفاصيل برنامجها التلفزيوني الجديد، الذي سيُعرض في رمضان 2019 على إحدى القنوات العربية وأسباب عدم ظهورها في دراما رمضان بمصر، واتجاهها إلى القنوات الإماراتية.