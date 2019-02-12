شكرا لقرائتكم خبر عن فريق فان باند يستعد لتسجيل أغنية "تفكيري ف التغيير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق فان باند المكون من محمود الشاعري الشقيق الأصغر للفنان حميد الشاعرى وساهر زهيري، لتسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "تفكيري ف التغيير"، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات حسن محمد، ألحان وتوزيع محمود الشاعري، وهندسة صوت أحمد وجيه.

من ناحية أخرى طرح مؤخراً الفريق أغنية باسم "أنا طير"، وذلك بعد نجاح أغنية "في مكان بعيد وهادي"، والتي تم طرحها في أبريل الماضي ولاقت إعجاب كبير من الجمهور.

فان هى فرقة موسيقية يقودها الفنان محمود الشاعري، وانطلقت في الوسط الفني بلون جديد من الموسيقى التي تأخذك في رحلة على متنها لعالم من الخيال.