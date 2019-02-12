شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت يكشف تفاصيل دوره فى "حكايتى" مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان تامر شلتوت، إنه انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده الأولى في مسلسله الجديد "حكايتى" فى منطقة ميناء بالإسكندرية، مع الفنان أحمد صلاح حسنى.

وأضاف تامر لـ"الخليج 365"، أنه يظهر فى المسلسل بشخصية باسم "هيثم" وهو من أكبر العائلات داخل الإسكندرية، وتجمعه مشكلات مستمرة بـ"على" ابن عم وهى الشخصية التى يقدمها الفنان أحمد صلاح حسنى.

وأوضح أنه وافق على العمل فى "حكايتى"لوجود ممثلين متميزين، بالإضافة إلى أنه من إنتاج شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى وهى شركة "سينرجى"، والتى تعتبر من أهم العوامل التى دفعته لتقديم دوره فى المسلسل.

يذكر أن مسلسل"حكايتى" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سارة نخلة، نهال عنبر دنيا المصرى، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.