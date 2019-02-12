شكرا لقرائتكم خبر عن داناى جورورا تغادر The Walking Dead بعد الموسم العاشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة AMC التليفزيونية أن الممثلة داناي جورورا تغادر مسلسل The Walking Dead بعد الموسم العاشر.
تلعب جورورا دور ميشون فى دراما الزومبي، التي تضم أيضا مجموعة مختلفة من الممثلين منهم نورمان ريدس، ميليسا ماكبرايد، ألانا ماسترسون، جوش ماكديرميت، وكريستيان سيراتوس.
يأتي خبر خروج جورورا بعد مغادرة اثنين من زملائها وهم أندرو لينكولن ولورين كوهان، حيث غادر كلا النجمين خلال الموسم التاسع الحالي من مسلسل AMC، ولكن يبدو أن جورورا سيكون آخر ظهور لها في الموسم العاشر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
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