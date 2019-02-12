شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوى "صحفى" يلتقى إيمى سمير غانم فى"سوبر ميرو" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور الفنان الصاعد عمر الشناوى عدة مشاهد أمس من مسلسل "سوبر ميرو" بطولة النجمة الكوميدية إيمى سمير غانم فى القرية الذكية، على أن يستمر التصوير هناك لمدة 3 أيام، والعمل من تأليف أحمد مجدى، ومن إخراج وليد الحلفاوى، ويجسد عمر شخصية "مروان" يعمل صحفياً فى إحدى المجلات، ويمر بعدة مواقف كوميدية، وتعد الشخصية التى يقدمها عمر جديدة من نوعها، بعدما تألقه الفترة الماضية بشخصية "الضابط".





ويعرض لعمر الشناوى حاليا مسلسل "كارمن" الذى تلعب بطولته الفنانة ريهام حجاج على شاشة cbc دراما، ويشارك فى بطولته أحمد حلاوة، شيرين، محمد مرزبان، محمد كيلانى، وأخرون، إخراج حسين شوكت.

يشار إلى أن عمر الشناوى شارك فى جزئي مسلسل "كلبش" ، وعرف بشخصية الضابط "حسام" نسيب سليم الأنصارى فى أحداث المسلسل، الذى يقدم بطله أمير كرارة الجزء الثالث خلال رمضان المقبل.

مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.