بالصور- إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني في "سوبر ميرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
بدأ أمس الاثنين، تصوير مسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.
ونشر المنتج أحمد السبكي صورًا من فريق عمل المسلسل، ومن بينهم إيمي، وعمر الشناوي، وميار الغيطي، وعلق "السبكي" على الصور قائلًا: "توكلنا على الله ايمي سمير غانم وحمدي المرغني، أول يوم تصوير مسلسل سوبر ميرو".
يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" من إخراج وليد الحلفاوي، إنتاج أحمد السبكي.
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