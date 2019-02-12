كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 03:53 صباحاً -
ذكرت مواقع مصرية ان روتانا، ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، انفصلت عن زوجها ضابط الشرطة حامد الشايب.
ونقل موقع “في الفن” عن مصدر مقرب من الأسرة أن طلاق روتانا وحامد تم في هدوء تام منذ شهر تقريبا.
يذكر أن حامد وروتانا احتفلا بزواجهما في حفل كبير حضره عدد كبير من الفنانين عام 2012، وأنجبا خلال فترة زواجهما طفلتين هما خديجة وجويرية.
وكانت شائعات الطلاق طالت روتانا وحامد الشايب في 2017، في أعقاب أزمة غادة عبد الرازق في فيديو البث الحي الذي أجرته مع محبيها عبر حسابها بتطبيق Instagram، ولكنهما نفيا الأمر في هذا الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاق روتانا ابنة غادة عبد الرازق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.