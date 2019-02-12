طلاق روتانا ابنة غادة عبد الرازق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 03:53 صباحاً -

ذكرت مواقع مصرية ان روتانا، ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، انفصلت عن زوجها ضابط الشرطة حامد الشايب.

ونقل موقع “في الفن” عن مصدر مقرب من الأسرة أن طلاق روتانا وحامد تم في هدوء تام منذ شهر تقريبا.

يذكر أن حامد وروتانا احتفلا بزواجهما في حفل كبير حضره عدد كبير من الفنانين عام 2012، وأنجبا خلال فترة زواجهما طفلتين هما خديجة وجويرية.

وكانت شائعات الطلاق طالت روتانا وحامد الشايب في 2017، في أعقاب أزمة غادة عبد الرازق في فيديو البث الحي الذي أجرته مع محبيها عبر حسابها بتطبيق Instagram، ولكنهما نفيا الأمر في هذا الوقت.