وثيقة نادرة تكشف أجر ليلى مراد في فيلم «شاطئ الغرام».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعتبر الفنانة الراحلة ليلى مراد، هي الأعلى أجرًا بين نجوم ونجمات جيلها، في ذلك الوقت.

ليلى مراد، كانت تتقاضى 15 ألف جنيه عن الفيلم الواحد، ويعتبر هذا المبلغ ثروة كبيرة بفارق سعر العملة حاليًا وكذلك سعر الجنيه، كما أنها كانت تتنازل عن بعض أجرها لشركات الإنتاج كمجاملة منها.

وكشفت وثيقة قديمة قيمة الأجر الذي حصلت عليه ليلى مراد، نظير مشاركتها في فيلم «شاطئ الغرام»، والذي عرض في عام 1950 للمنتج عبدالحليم نصر، و إخراج هنري بركات، ووصل أجر ليلى مراد 12 ألف جنيه.

الفنانة الراحلة استلمت أجرها على ثلاث دفعات عند بدء التصوير في سبتمبر 1949 و تسجيل الأغاني وحتى نهاية تصوير الفيلم و يظهر توقيع القيثارة بخط يدها على العقد.

«شاطئ الغرام»، فيلم مصري تم إنتاجه عام 1950، من إخراج هنري بركات، وبطولة ليلي مراد، وحسين صدقي، وتحية كاريوكا، وصلاح منصور، ومحسن سرحان.

تقدم ليلى مراد، في الفيلم دور مدرسة تقابل شاب صدفة على شاطئ مرسى مطروح، ويطاردها في المدرسة حتى تقع في غرامه ويتزوجها وتقع بينهما العديد من المواقف بسبب عائلته التي تحاول التفريق بينهما.