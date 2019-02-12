ناهد السباعى بطلة «الابن الـ 13» مع حسن الرداد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخوض الفنانة والنجمة المصرية ناهد السباعى، دور البطولة النسائية أمام الفنان حسن الرداد فى مسلسله الجديد “الابن الـ 13”، والذي من المقرر انطلاق تصويره يوم الثلاثاء 12 فبراير، وذلك للعرض فى شهر رمضان القادم 2019، والعمل من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكرى.

وتم الانتهاء من تجهيز الديكورات الأولى للعمل، قبل بدء التصوير، إضافة الى الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وهم ناهد السباعى، سلوى خطاب، هيدى كرم، شيماء سيف، ايناس كامل، بيومى فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، ايه سماحة.

ومن المقرر أن تعود ناهد السباعى بمسلسل “الابن الـ 13” الى الدراما التليفزيونية بعد غيابها عامين منذ تقديمها الجزء الثالث والرابع من مسلسل “هبة رجل الغراب” مع المخرج رامى رزق الله عام 2017، فيما كان آخر أعمالها فى رمضان مسلسل “الميزن” مع غادة عادل وباسل الخياط وأحمد فهمى ومحمد فراج وإخراج احمد خالد موسى عام 2016.