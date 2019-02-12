حلا الترك على خطي كيم كارداشيان مبكرا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك قررت أن تسير على خطى نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، حيث قررتهي أيضا خوض تجربة برامج تليفزيون الواقع.

الفنانة البحرينية تقوم حاليا بتصوير برنامج جديد ينتمي لنوعية برامج تلفزيون الواقع يحمل عنوان “حلا”، والذي من المقرر عرض أولى حلقاته يوم 16 نوفمبر الجاري، على قناة MBC 4.

حلا كشفت الكثير من تفاصيل البرنامج، خلال استضافتها في برنامج “MBC Trending”، حيث قالت أن البرنامج يرصد التفاصيل والعادات اليومية التي تقوم بها، وعلاقتها بأسرتها التي ستظهر معها خلال البرنامج وهم والدتها وجدتها وشقيقيها، بالإضافة إلى بعض من أصدقائها، دون أن تذكر والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة وابنتهما “غزل”.

الفنانة البحرينية قالت: “البرنامج سيكون كثير حلو وسأشارك من خلاله الناس بحياتي الشخصية، وهو شيء جميل ان أعرف الناس على كل شيء حتى لو كان بعضها محرج، فهو سيعرفهم على حلا العادية بعيدا عن حلا الفنانة”.

وكانت حلا الترك قد انتقلت للعيش مع والدتها، بعد أن قضت المحكمة بأحقيتها في حضانة أولادها الثلاثة “حلا - محمد – عبدالله” من طليقها المنتج البحريني محمد الترك، وذلك بعد خلافات قضائية وتصريحات نارية متبادلة بين الطرفين في وسائل الإعلام.

يذكر أن كيم كارداشيان تعد من أوائل المشاهير الذين خاضوا تجربة تليفزيون الواقع، حيث قدمت عام 2007 سلسلة تلفزيون الواقع “كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز” مع عائلتها، وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها “كورتني أند كيم تيك نيويورك” و”كورتني أند كيم تيك ميامي” في عام 2010.