أبطال فيلم «قصة حب» يحتفلون بالعرض الخاص وهنا الزاهد تتغيب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل فريق عمل فيلم “قصة حب” بالعرض الخاص للفيلم في سينما الزمالك، مساء الأحد 10 فبراير.

العرض الخاص شهد حضور عدد كبير من ابطال الفيلم على رأسهم الفنان أحمد حاتم، والفنان فراس سعيد، فيما تغيبت بطلة العمل الفنانة هنا الزاهد، وهو ما اثار التساؤلات حول الأسباب.

وشهد العرض أيضا حضور كل من الفنان صبحي خليل، والمخرج هاني خليفة، والفنان حازم سمير، والشاعر تامر حسين، والفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، والفنانة علا رشدي، والفنان أحمد داوود، وكمال زادة أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي.

وتدورأحداث فيلم «قصة حب»، حول تعرض أحمد حاتم بطل العمل لحادث خطير ويفقد بصره بسبب قوة الحادث، ثم يقابل عن طريق الصدفة هنا الزاهد، وتنشأ بينهما قصة حب، ثم تحدث بينهما مشكلات عديدة بسبب عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتتصاعد الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

ويشارك في بطولة فيلم «قصة حب»، كل من أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.