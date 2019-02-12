شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام عبد البديع خطيبة ابن عادل إمام فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الفنانة الشابة إلهام عبد البديع تصوير مشاهدها فى مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وذلك فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تجسد فى العمل شخصية خطيبة نجل عادل امام والذى يقدم دوره طارق الابيارى، ويعملان على التجهيز لزفافهما ولكنها يواجهان العديد من المواقف.



الهام عبد البديع

وقالت الهام لـ"الخليج 365" أنها سعيدة بالوقوف أمام عادل إمام للمرة الاولى فى مشوارها الفنى، مشيرة إلى أن الفرصة جاءتها العام الماضى فى مسلسل "عوالم خفية" بعدما تم ترشيحها لأحد الأدوار ولكنها لم تستطع المشاركة فى العمل ولكن هذا العام تمسكت بالفرصة وتصور دورها حالياً لافتة أنها تظهر بشخصية مختلفة من ناحية الشكل والمضمون.



الهام عبد البديع ودلال عبد العزيز وطارق الابيارى

مسلسل "فلانتينو" يشارك فى بطولته إلى جانب عادل امام كل من دلال عبد العزيز وهدى المفتى وطارق الابيارى ومحمد كيلانى وسامح حسين ووفاء صادق و وبدرية طلبة وجارى الاعلان عن باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، يظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال".

وفى سياق آخر كُرمت الهام أول أمس السبت من أحدى اكاديميات أكتوبروذلك خلال حفل أحياه النجم حمادة هلال وشهد تكريم عدد من الفنانين ابرزهم حمادة هلال إيهاب فهمي و ياسمين علي و ساندي والمذيعة شيماء صابر والسيناريست أيمن سلامة، كما يعرض لـ الهام حالياً مسلسل "أهو دا اللى صار" على شاشة ONE.



الهام عبد البديع