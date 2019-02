شكرا لقرائتكم خبر عن فى 3 أيام.. 53 مليون دولار إيرادات The Lego Movie 2: The Second Part والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Lego Movie 2: The Second Part إيرادات وصلت إلى 53 مليون دولار أمريكى، في ثلاثة أيام، منذ طرحه يوم 8 فبراير الماضى. وأنقسمت الإيرادات بين 35 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و18 مليون دولار حول العالم. فيلم The Lego Movie 2: The Second Part من بطولة أصوات مارجوت روبي، أليسون بري، كريس برات، جونا هيل، إليزابيث بانكس، ستيفاني بياتريس، تشاننغ تيتم، نيك أوفرمان. ويدور بعد مرور خمس سنوات بعد أن تم تخريب كل شيء، ولكن يواجه المواطنون تهديدًا جديدًا كبيرًا وهو غزاة LEGO DUPLO® من الفضاء الخارجي، محطمين كل شيء بشكل أسرع مما يمكن أن يعيد أصحاب الأرض بناءه. الفيلم من إخراج مايك ميتشل، وتريشا جام، ومن تأليف ميشيل مورجان، ودمينيك روسو.

