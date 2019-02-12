بسبب "نكتة بايخة".. تعرف على حقيقة الخلاف بين أصالة ومجد القاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال الفنان مجد القاسم، إن هناك خطأ وقع بينه وبين الفنانة أصالة، مشيرًا إلى أن أغنيته "نكتة بايخة" صدرت في عام 2017.
وأضاف القاسم لـ"الخليج 365" أنه عرف أن هناك أغنية تحمل اسم "نكتة بايخة" للفنانة أصالة، مشيرًا أنه لا يصح أن يكون هناك أغنيتين يحملان نفس الاسم، موضحًا أنه صور أغنية نكتة بايخة بطريقة الفيديو كليب.
وأكد القاسم، أنه لا يحب أن يطلق على ما بينه وبين أصالة خلاف، مشيرًا إلى أنه سوء تفاهم، موضحًا أن هناك حقوق ملكية فكرية لشاعر أغنية "نكتة بايخة" يجب ألا يتم انتهاكها.
يُذكر أن مجد القاسم مطرب سوري ولد بقرية الثعلة إحدى قرى محافظة السويداء في سوريا لعائلة بسيطة مكونة من أب وأم و11 ابنًا، ويعتبر من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي.
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