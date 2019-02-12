بالفيديو- كريم عفيفي يكشف عن دوره في "ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر نجم مسرح مصر الفنان كريم عفيفي، مقطع فيديو يتحدث فيه عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل، عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقال "عفيفي" أثناء لقائه في برنامج "show time" الذي يعرض على شاشة "Cbc"، إنه يجسد شخصية تدعى "حمزة"، ووصفها بالمختلفة التي تجعل المشاهد يحبها، ويتعاطف معها، ويكرهها في بعض الأحيان.

وأضاف كريم: "أن حمزة في أحداث المسلسل يبكي الجمهور أحيانًا، ويغضبه في أوقات أخرى، أنه دور ليس كوميدي فقط".

و"ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وإدوارد وكريم عفيفي وسامية الطرابلسي وصفاء الطوخي وفايق عزب وهادي الجيار وريم سامي وعفاف رشاد.