قبل زوجة سامح حسين.. كاتبات ألفن أعمالًا فنية لأزواجهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

دخلت زوجة الفنان سامح حسين إلى الوسط عبر بوابة التأليف، بعد أن كتبت لزوجها فيلم "عيش حياتك"، الذي يعرض تجاريًا غدًا الأربعاء، وهو أول تجربة لها.

وعيش حياتك هو فيلم رومانسي كوميدي تدور أحداثه عن إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، ويعيش حياة روتينية شديدة، لكن من خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه آدم يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

وسبق وسام حامد، بعض الكاتبات اللواتي كتبن لأزواجهن أعمال، سواء كانوا مخرجين أو ممثلين، ونستعرض بعض منهن في هذه السطور.

محمد خان ووسام سليمان

للمخرج الراحل محمد خان أكثر من 25 فيلمًا، عمل في 3 منها مع زوجته وسام سليمان.

بنات وسط البلد "2005"

عُرض الفيلم في نوفمبر 2005، وتدور أحداثه عن عالم وسط البلد المليء بالحكايات والعلاقات الاجتماعية الكثيرة، من خلال فتاتين، إحداهما تعمل كوافيرة والأخرى بائعة فى محل ملابس وتتعرضان لعدد من المواقف والمفارقات في حياتهما حتى تلتقيا بالحب الحقيقي.

وهو من بطولة منة شلبي وهند صبري وخالد أبو النجا ومحمد نجاتي وماجدة الخطيب وأحمد راتب.

في شقة مصر الجديدة "2007"

عُرض الفيلم في مارس 2007، وتدور أحداثه عن نجوى، وهي مدرسة موسيقى من مدينة المنيا بصعيد مصر، تبحث عن تهاني مدرستها الأولى، التي علمتها الموسيقى والتي تقطن في شقة بمصر الجديدة، وتتحول رحلة نجوى بالقاهرة إلى سلسلة من المغامرات وتصبح شقة مصر الجديدة مكان يتلاقي فيه اثنين من عالمين مختلفين.

الفيلم بطولة غادة عادل وخالد أبو النجا وأحمد راتب وعايدة رياض.

فتاة المصنع "2014"

عُرض الفيلم في مارس 2014، وتدور أحداثه عن هيام، فتاة في الواحدة والعشرين، تعمل كغيرها من بنات حيها الفقير في مصنع ملابس، وتنشأ قصة حب مع مديرها صلاح، لكنه يغدر بها في النهاية ويتزوج من أخرى.

الفيلم بطولة ياسمين رئيس وهاني عادل وابتهال الصريطي وسلوى خطاب.

وقدمت وسام سليمان فيلمًا آخر قبل بداية عملها مع زوجها، وهو فيلم "أحلى الأوقات" مع المخرجة هالة خليل، من بطولة حنان ترك وهند صبري ومنة شلبي وسامي العدل وأمير كرارة.

زينب عزيز وعلي إدريس

المخرج على إدريس عمل كمساعد مع كبار المخرجين مثل داود عبدالسيد وسمير سيف وشريف عرفة وخيري بشارة وغيرهم، وبدأ حياته كمخرج في فيلم أصحاب ولا بيزنس عام 2001، وقدم أكثر من 15 عملا، وعمل في 6 منها مع زوجته زينب عزيز.

حريم كريم "2005"

عُرض الفيلم في أغسطس 2005، وتدور أحداثه عن زوجين وقع الطلاق بينهما فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته عن طريق زملائه القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشكلات.

الفيلم من بطولة مصطفى قمر وداليا البحيري وياسمين عبدالعزيز وعلا غانم وبسمة وريهام عبدالغفور وطلعت زكريا.

كلام في الحب "2006"

عُرض الفيلم في 14 أبريل 2006، وتدور أحداثه عن ناهد، نادلة في مطعم ومطلقة وتتعرض للعديد من المتاعب، تحاول التغلب على وحدتها بالبحث عن قصة جديدة فى حياتها وتلتقي العديد من الذين يترددون على المطعم، وزميلتها سلمى التي تبحث عن الحب أيضًا، وتشعر بعواطف خفية تجاه حسونة مساعد مخرج.

والفيلم بطولة يسرا وحنان ترك وهشام سليم وعمرو واكد وطلعت زكريا.

عصابة الدكتور عمر "2007"

عُرض في أكتوبر 2007، وتدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي كوميدي من خلال تجربة طبيب أمراض نفسية يعود من الخارج ليطبق نظريات جديدة في العلاج، وتقوم ياسمين بدور الفتاة الثرية "ريم" التي تعمل مترجمة لكنها مصابة بداء السرقة، ويجمع القدر بينهما ويتمكن علاجها والوقع في حبها.

جدو حبيبي "2012"

عُرض الفيلم في فبراير 2012، تدور قصته عن فتاة تعيش في لندن وتقرر العودة إلى مصر لكي تكون بجوار جدها، الذي علمت أنه في أيامه الأخيرة.

الفيلم بطولة محمود ياسين ولبنى عبدالعزيز وبشرى وأحمد فهمي وحسن مصطفى.

بابا "2012"

عرض الفيلم في أغسطس 2012 وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي عن الطبيب حازم، طبيب أمراض النسا، الذي تتعلق بحبه مهندسة الديكور فريدة وعقب زواجهما، يفاجأ حازم بعدم قدرته على الإنجاب فيضطر للجوء إلى عملية الحقن المجهري.

الفيلم بطولة أحمد السقا ودرة وصلاح عبدالله وإدوارد وخالد سرحان ولطفي لبيب.

البر التاني "2016"

عُرض الفيلم في نوفمبر 2016، وتدور أحداثه عن قصة مجموعة من الشباب المنتمين ﻹحدى القرى المصرية الفقيرة والذين يحاولون الهجرة إلى اﻷراضي اﻹيطالية بشكل غير شرعي وبدون حمل أية وثائق رسمية حيث يقومون بالسفر على متن سفينة معيبة ومتهالكة، ويفصل بينهم وبين أحلامهم بعيش أفضل في إيطاليا أمواج البحر الغادرة.

الفيلم بطولة محمد علي وعبدالعزيز مخيون ومحمد مهران وعفاف شعيب.

وقدمت زينب عزيز بعض الأعمال الأخرى مع مخرحين آخرين وهي يوم حار جدا مع محمد خان ويوم ما اتقابلنا مع سعد هنداوي، بالإضافة إلى مشاركتها في البحث والتوثيق لفيلم أيام السادات مع محمد خان أيضا.

إنجي علاء ويوسف الشريف

بجانب عملها في الأزياء وظهور اسمها كاستايليست في أعمال زوجها منذ المواطن اكس ونور مريم وحتى فيلم بنى آدم، كتبت له فكرة مسلسل.

لعبة إبليس "2015"

كتبت إنجي علاء فكرة المسلسل، الذي كتب لها المعالجة والسيناريو والحوار عمرو سمير عاطف، وأخرجه أحمد نادر جلال، وحقق ناجحا كبيرا، خلال عرضه في الموسم الرمضاني وقتها.

وشاركت في التمثيل في مسلسلي لعبة إبليس واسم مؤقت.​