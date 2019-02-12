محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
كان لعدسة "الخليج 365" لقاء خاصًا مع المطرب السوري مجد القاسم، تطرق خلاله للعديد من التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية والعملية، وتحدث عن تعاونه مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين بمصر والوطن العربي، إلى جانب حديثه عن تكريمه من جمعية محبي الأطرش.
وعن تكريمه في جمعية محبي الأطرش، قال مجد إنه أقام حفلاً غنائيًا الشهر الماضي في دار الأوبرا المصرية، وأدى 3 أغاني للفنان الراحل فريد الأطرش، وكان من ضمن الحضور عدد من أعضاء الجمعية، وعن إصرارهم على تكريمه.
كانت هذه تفاصيل خبر مجد القاسم: غنائي لفريد الأطرش كان بوابتي للتكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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