مجد القاسم: غنائي لفريد الأطرش كان بوابتي للتكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كان لعدسة "الخليج 365" لقاء خاصًا مع المطرب السوري مجد القاسم، تطرق خلاله للعديد من التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية والعملية، وتحدث عن تعاونه مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين بمصر والوطن العربي، إلى جانب حديثه عن تكريمه من جمعية محبي الأطرش.

وعن تكريمه في جمعية محبي الأطرش، قال مجد إنه أقام حفلاً غنائيًا الشهر الماضي في دار الأوبرا المصرية، وأدى 3 أغاني للفنان الراحل فريد الأطرش، وكان من ضمن الحضور عدد من أعضاء الجمعية، وعن إصرارهم على تكريمه.​