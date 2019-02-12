محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال المطرب السوري مجد القاسم، إن لقاء جمعهه بالموسيقار الراحل سيد مكاوي والفنان فهد بلان غير مجرى حياته الفنية.
وأضاف "القاسم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه كان يدرس الأدب الانجليزي في جامعة دمشق وقرر أن يكون العمل بالأدب هو مسار حياته، لكن هذا اللقاء جعله يقتحم عالم الفن.
والقاسم مطرب سوري ولد في قرية الثعلة إحدى قرى محافظة السويداء بسوريا لعائلة بسيطة مكونة من أب وأم و11 ابناً، ويعتبر من أشهر المطربين في مصر والوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- تعرف على اللقاء الذي غير مجرى حياة مجد القاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.