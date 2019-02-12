بالفيديو- تعرف على اللقاء الذي غير مجرى حياة مجد القاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال المطرب السوري مجد القاسم، إن لقاء جمعهه بالموسيقار الراحل سيد مكاوي والفنان فهد بلان غير مجرى حياته الفنية.

وأضاف "القاسم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه كان يدرس الأدب الانجليزي في جامعة دمشق وقرر أن يكون العمل بالأدب هو مسار حياته، لكن هذا اللقاء جعله يقتحم عالم الفن.

والقاسم مطرب سوري ولد في قرية الثعلة إحدى قرى محافظة السويداء بسوريا لعائلة بسيطة مكونة من أب وأم و11 ابناً، ويعتبر من أشهر المطربين في مصر والوطن العربي.