ياسمين صبري في "الجيم" وفرنجية وسط الورود.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على صفحات التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم 10 من أبرز لقطات نجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

أسما منير في حمام السباحة

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها داخل حمام سباحة.

ياسمين صبري في الجيم

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

نيللي مقدسي بالبيجامة

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها، أظهرتها بالبيجامة داخل منزلها.

سارة نخلة وصورة جديدة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

لاميتا فرنجية وسط الورود

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها وسط مجموعة من الزهور.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد صلاح حسني

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد صلاح حسني.

إيمان أبو طالب في جولة أوروبية

نشرت الفنانة إيمان أبو طالب، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء زيارتها إحدى الدول الأوروبية.

دانييلا رحمة جذابة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

منى أبو حمزة بإطلالة أنيقة

نشرت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة، في كواليس برنامجها "ديو المشاهير".

مي عمر بالكاجوال

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.