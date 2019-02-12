بالفيديو: عبدالله بالخير يؤيد الإنجاب قبل الزواج ويكشف موعد زواجه‎

كشف الفنان الإماراتي عبد الله بالخير في حوار مع موقع الإمارات نيوز عن رأيه حول التعارف والعلاقة التي تسبق الزواج والارتباط مشيراً من خلال حديثه عن كل من اللاعبين رونالدو وميسي.

عبدالله بالخير كشف أن العلاقة والتعارف قبل الزواج والإنجاب يقوي العلاقة بين الطرفين ويزيد من الترابط كما فعل لاعبي الكرة رونالدو وميسي وانه لا يستطيع تطبيق هذه الفكرة كونها تتعارض مع تعاليم الدين وعادات وتقاليد المجتمعات العربية موضحاً أن الفكرة تعجبه.

على الصعيد الآخر أشار الفنان عبدالله بالخير أن شائعة زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انتشرت مؤخراً بكثرة وهي أخت وصديقة مقربة وهذه الشائعة أزعجتها كثيراً.

أما حول فكرة ارتباطه وزواجه فأجاب المذيع حول أنه سيعلن عن زواجه حين يريد الله ويتمنى أن يطلق الأسماء على أبنائه بطريقة تنتهي بلقبه بالخير وقد مازح المذيع باختياره عدة أسماء مضحكة.

عبدالله بالخير فنان يمتاز بطبيبته وطبيعته العادية إلا أن رأيه حول العلاقة التي تأتي قبل الزواج أثارت الجدل وجعلته يتلقى الكثير من الانتقادات الحادة.