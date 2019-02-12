شاهد الصور الأولى لمنى فاروق وشيما الحاج من داخل النيابة

ظهرت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج، المتهمتان في قضية الفيديو الإباحي المنسوب إلى البرلماني والمخرج المصري البارز خالد يوسف، للمرة الأولى منذ التحفظ عليهما واتخاذ النيابة قرارًا بحبسهما على ذمة القضية.

وبدت الفتاتان في عدة صور بحالة سيئة، وقد ظهر عليهما علامات الانهيار، بعد مرور أيام على الفضيحة، التي طالتهما، والتي استدعت محكمة مصرية حبسهما على ذمة القضية، لمدة 15 يومًا.

وخلال نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة، حاولت الفتاتان إخفاء وجهيهما عن الأنظار وكاميرات المصورين.

وتسربت رغم ذلك بعض الصور لهما، حيث ارتدت شيما الحاج خلال ظهورها أمام نيابة مدينة نصر عباءة وحجابًا، فيما ارتدت منى فاروق سترة مع غطاء للرأس.

واستدعت النيابة، اليوم الإثنين، منى وشيما؛ لاستكمال التحقيقات معهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“.

وأفاد مصدر قضائي، بأن النيابة استدعت الفنانتين؛ لمواجهتهما بفيديوهات جديدة، تسلمتها النيابة في إطار القضية نفسها.