بحضور ميشيل أوباما.. النساء يهيمن على جوائز الجرامي في نسخته الـ61.. و«كاسي» تقتنص الجائزة الكبري

في سابقة تعد هي الأولى من نوعها هيمنت قائمة النساء على جوائز الجرامي الحفل الأضخم موسيقياً على مستوى العالم والتي انطلقت نسخته الـ61 مساء أمس، على مسرح ستيبلز سينتر بلوس أنجلوس.

وتعد النسخة الـ61 التي حرصت على حضورها السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما، والذي استقبلها الحضور بترحيب حار انتصاراً حقيقياً للمرأة بعد سنوات عجاف عانت فيها النساء من التمييز العنصري على أساس الجنس واللون في الحفل الأضخم عالمياً.

وبدأت مقدمة الحفل أليشيا كيز الاحتفال بدعوة «أوباما» وليدي جاجا وجادا بينكيت سميث وجينفر لوبيز إلى خشبة المسرح للحديث عن كيف غيرت الموسيقى حياتهن.

واقتنصت المغنية والمؤلفة الأميركية كاسي موسجرافس الجائزة الكبرى وهي أفضل ألبوم في العام في حين حصل ألبوم Sweetener للمغنية الأميركية أريانا جراندي على جائزة أفضل البوب في فئة البوب.

وتوجت أغنية Childish Gambino - This Is America للمغني الأميركي دونالد جلوفر بجائزتين الأول أفضل أغنية مسجلة وأفضل أغنية في العام.

وحصلت المغنية الإنجليزية دوا ليبا على جائزة أفضل مغنية صاعدة، بينما نالت المغنية الأميركية ليدي جاجا التي فضلت حضور حفل الجرامي الذي انطلق بالتزامن مع حفل البافتا البريطانية، جائزة أفضل مغنية بوب عن أغنيتها Joanne Where Do you Think youre Goin، وفازت أغنية Shallow بجائزة أفضل ديو غنائي في فئة البوب للمغنية ليدي جاجا وبرادلي كوبر، واللذين قاما بغنائها في فيلمها الجديد A Star Is Born المرشح للأوسكار بواقع 4 إيماءات.

وفاز ألبوم My Way للمغني الأمريكي ويلي نيلسون بجائزة أفضل ألبوم في فئة البوب، وحصلت أغنية Electricity للمغنية الصاعدة دوا ليبا على أفضل أغنية مسجلة راقصة.

وحصل ألبوم Woman Worldwide للمغني الأمريكي جاستيك على جائزة أفضل البوم راقص.

وفي فئة الروك، فازت أغنية When Bad Does Good للمغني الأمريكي كريس كورنيل، أفضل أداء روك، بينما اقتنصت أغنية

Masseduction لجاك أنتوف وآني كلارك جائزة أفضل أغنية، وحصل ألبوم «From The Fires» لفرقة الروك الشهيرة Greta Van Fleet على أفضل ألبوم.

وفي فئة الميتال حصد ألبوم Electric Messiah للمغني العالمي هاي أوف فاير على أفضل ألبوم.

وفي فئة الآر آند بي، فازت أغنية Best Part لدانيال كاسير، بجائزة أفضل أداء، بينما حصدت أغنية Bood Up للمغني العالمي لارانس دوبسون، وإيلا ماي، وجويل جيمس أفضل أغنية، في حين حصلت أغنية «How Deep Is Your Love» للمغني الأمريكي PJ Morton على أفضل أداء تقليدي، وتوج ألبوم H.E.R. بأفضل البوم.

أما في فئة الراب، فقد فازت أغنية Kings Dead لكندريك لامار، وجاي روك، وجيمس بلاك بأفضل أداء، بينما فازت أغنية Gods Plan لدريك، بأفضل أغنية، وحصد Invasion Of Privacy للمغنية الأمريكية كاردي بي على أفضل ألبوم.

وتوجت أغنية كاسي موسجرافس Invasion Of Privacy بجائزة أفضل أغنية هادئة.

وفي فئة الجوسبل، فاز ألبوم Hiding Place للمغنية الأمريكية توري كيلي بأفضل البوم.

وفي فئة الجاز، فازت أغنية Dont Fence Me In لجون ديفرسا، أفضل أداء مرتجل، في حين فاز The Window سيسيلا ماكلورين بأفضل ألبوم، وفاز البوم Back To The Sunset بأفضل البوم لاتيني- جاز.