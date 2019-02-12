صور.. فرقة شظايا تقدم مسرحية "ذهب" بساقية الصاوي

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قدمت فرقة "شظايا المسرحية" مساء اليوم عرضًا فنيًا على خشبة مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى بعنوان "ذهب"، استطاع المخرج من خلال العرض أن ينقل الجمهور إلى عقل المؤلف المبدع يوجين أونيل والذى قدم المسرحية بنفس العنوان السابق، حيث كان أونيل أجدر الكُتاب نقلًا لوصفالأجواء البحرية والبحارة وشؤونهم، فيما إنه نقل خلال العرض عثور البطل وربان السفينة على كنز فى إحدى الجزر وبتأثير الطمع والجنون قتل اثنين من طاقمه واللذين اعترفا بأن الكنز مزيف ولا جدوى من حمله
وبدأت علامات الجنون والريبة تسيطر على انفعالات الربان والذى تتوتر علاقته مع زوجته هى الأخرى وتعرف القصة بشكل مُفصل فى أثناء حديثه عنها وهو نائم، وأخيرًا يعترف الربان بأن الكنز مزيف هو الآخر قبل وفاته، الهدف من القصة تصوير تأثير الطمع الذى يجلب بالطبع الهلاك لصاحبه، العرض من إخراج نور عفيفى ومن أداء فرقة "شظايا" المسرحية.
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