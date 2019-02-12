بالصور.. هاني شاكر يكشف كواليس بروفات حفل عيد الحب

هاني شاكر

كتب - أحمد عمرو:

كشف النجم هاني شاكر عن كواليس بروفات حفل عيد الحب، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر أن يحيى الحفل يوم الخميس المقبل علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، كما يقدم مجموعه متنوعه من أغانيه التي أعدها خصيصاً لهذه المناسبة ومنها لسه بتسالي، بعد حبك، وعد مني، أمرك، لو رحت بعيد.

يذكر أن أمير الغناء العربي هاني شاكر ولد في ديسمبر عام 1952 بمدينة القاهرة، كما بدأ مسيرته الفنيةصغيراً، وكانت أول دخوله في عالم الفن

في فيلم "سيد درويش"، حيث جسد دور سيد درويش في صغره، وقد تم أختياره من بين عشرات الأولاد. ثم شارك مع عبد الحليم في أغنية "بالأحضان" حيث كان من ضمن الكورال، و الموسيقار محمد الموجي يعتبر أول من أكتشف صوت هاني شاكر في نهاية عام 1972، حيث غنى له أول أغنية بعنوان "حلوة يا دنيا".