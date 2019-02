بالصور.. هاني شاكر يكشف كواليس بروفات حفل عيد الحب

View this post on Instagram

بالصور بروفة أمير الغناء العربي هاني شاكر استعداداً لحفل عيد الحب اجري الفنان هاني شاكر اولي بروفاته استعداداُ لحفل عيد الحب علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية يوم الخميس بقيادة المايسترو مصطفي حلمي . ويقدم مجموعه متنوعه من أغانيه التي اعدها خصيصاً لهذه المناسبه ومنها لسه بتسالي - بعد حبك - وعد مني - امرك - لو روحت بعيد - ولاول مرة يقدم اغنيه خلصت السنه دي علي مسرح الاوبرا ومن مفاجات هاني شاكر في الحفل الصوت الجديد كنزي والتي تقدم معه اغنيه انا قلبي ليك ..