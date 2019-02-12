بالصور.. هاني شاكر يكشف كواليس بروفات حفل عيد الحب

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كشف النجم هاني شاكر عن كواليس بروفات حفل عيد الحب، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر أن يحيى الحفل يوم الخميس المقبل علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، كما يقدم مجموعه متنوعه من أغانيه التي أعدها خصيصاً لهذه المناسبة ومنها لسه بتسالي، بعد حبك، وعد مني، أمرك، لو رحت بعيد.
يذكر أن أمير الغناء العربي هاني شاكر ولد في ديسمبر عام 1952 بمدينة القاهرة، كما بدأ مسيرته الفنيةصغيراً، وكانت أول دخوله في عالم الفنفي فيلم "سيد درويش"، حيث جسد دور سيد درويش في صغره، وقد تم أختياره من بين عشرات الأولاد. ثم شارك مع عبد الحليم في أغنية "بالأحضان" حيث كان من ضمن الكورال، و الموسيقار محمد الموجي يعتبر أول من أكتشف صوت هاني شاكر في نهاية عام 1972، حيث غنى له أول أغنية بعنوان "حلوة يا دنيا".
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بالصور بروفة أمير الغناء العربي هاني شاكر استعداداً لحفل عيد الحب اجري الفنان هاني شاكر اولي بروفاته استعداداُ لحفل عيد الحب علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية يوم الخميس بقيادة المايسترو مصطفي حلمي . ويقدم مجموعه متنوعه من أغانيه التي اعدها خصيصاً لهذه المناسبه ومنها لسه بتسالي - بعد حبك - وعد مني - امرك - لو روحت بعيد - ولاول مرة يقدم اغنيه خلصت السنه دي علي مسرح الاوبرا ومن مفاجات هاني شاكر في الحفل الصوت الجديد كنزي والتي تقدم معه اغنيه انا قلبي ليك ..هاني شاكر استعداداً لحفل عيد الحب اجري الفنان هاني شاكر اولي بروفاته استعداداُ لحفل عيد الحب علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية يوم الخميس بقيادة المايسترو مصطفي حلمي . ويقدم مجموعه متنوعه من أغانيه التي اعدها خصيصاً لهذه المناسبه ومنها لسه بتسالي - بعد حبك - وعد مني - امرك - لو روحت بعيد - ولاول مرة يقدم اغنيه خلصت السنه دي علي مسرح الاوبرا ومن مفاجات هاني شاكر في الحفل الصوت الجديد كنزي والتي تقدم معه اغنيه انا قلبي ليك ..
A post shared by Hany Shaker (@hanyshaker) on Feb 11, 2019 at 11:54am PST
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