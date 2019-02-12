بـ”فيديو الكرة والقنينة”.. ميسي يرد على محمد صلاح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 01:04 صباحاً -

أظهر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهارته الخاصة في التسديد، بمقطع فيديو جديد نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة.

وفي حملة إعلانية لشركة مشروبات غازية شهيرة، وضع أسطورة برشلونة الإسباني قنينة فوق الكرة، وسدد بقوة لتستقر الكرة في حلقة صغيرة على مسافة بعيدة، بينما طارت القنينة في الهواء ثم استقرت على الوضع الصحيح.

وأرفق ميسي مع الفيديو عبارة “خلف الكواليس مع أصدقائي. انتظروا المزيد”.

ويأتي فيديو ميسي بعد يوم واحد من مقطع مشابه، نشره المصري محمد صلاح، على ما يبدو في حملة الشركة ذاتها.



وكان صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد حاز على عشرات الآلاف من الإعجابات، بعد أن كشف عن مهارة فائقة في التصويب، حيث استقرت تسديدته الأولى داخل إطار سيارة، بينما أصابت الثانية علبة مشروب صغيرة.

ويستغل النجمان حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج للرعاة التجاريين، في حملات يعتقد أنها تدر على نجوم الكرة ملايين الدولارات.