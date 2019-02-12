كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 01:04 صباحاً -
أظهر مقطع فيديو متداول تجربة مثيرة أجريت على مجموعة من البعوض تم تجويعها ووضعها في معمل اختبار ووضع عازل من نوع معين من القماش الذي يتيح للبعوض إخراج خرطومها من خلالها ثم قرب أحد الأشخاص اصبعه للقماشة المحتجز خلفها البعوض.
وأظهرت التجربة قيام البعوض بمحاولة غرس خرطومها ليخرج من قماشة الاختبار ويصل لإصبع الرجل حتى تمتص دمه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ماذا فعلت مجموعة من البعوض تريد الحصول على الدم من إصبع بشري اقترب منها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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