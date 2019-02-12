بعد “الفضيحة”..شاهدوا الظهور الأول لعشيقة أغنى رجل في العالم!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 01:04 صباحاً -

لأوّل مرةٍ يتم تصوير لورين سانشيز، عشيقة أغنى رجل في العالم، الملياردير جيف بيزوس، وذلك منذ أن اتَّهم مالك الأمازون علنًا صحيفة “ناشونال انكوايرر” بابتزازه على صور خاصة.

ولم تهتم المذيعة التلفزيونية لورين (49 عامًا) بالتقارير التي نشرت يوم الجمعة من جانب بيزوس، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وظهرت لورين وهي تضحك أثناء تلقيها مكالمة هاتفية وبدت مسترخية عندما شقّت طريقها إلى طائرة هليكوبتر في مطار سانتا مونيكا، مرتدية سترة جينز وسروالًا رياضيًا يوم الجمعة.

كان قد تجنّب بيزوس وسانشيز بعضهما البعض بشكل كبير منذ أن انتشرت الأخبار حول علاقتهما. وكشف جيف بيزوس عن تعرُّضه للابتزاز، بعد طلاقه من زوجته، وقال في مدونة على موقع “ميديام”، إن مجلة الفضائح الأمريكية “ناشونال إنكوايرر”، هددته بنشر صوره ورسائله الجنسية مع عشيقته، ما لم يتوقف التحقيق في كيفية حصولها على لقاءاته الخاصة مع عشيقته. وأضاف بيزوس أن المجلة طلبت منه أن يدلي بتصريح علني، يقول فيه إن تغطية المجلة لم تكن ذات دوافع سياسية.

وكان جيف بيزوس، عيّن في وقت سابق، فريقًا أمنيًا، للتحقيق بشأن من يقف وراء تسريب رسائله الجنسية إلى عشيقته، لمجلة “ناشونال إنكوايرر”، مما تسبّب بالطلاق من زوجته ماكيزي بيزوس.