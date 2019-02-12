رامي مالك يخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز BAFTA.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألق النجم والممثل الأمريكي الشهير ذو الأصل المصري رامي مالك، كما خطف أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالته البيضاء الأنيقة الجذابة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية “BAFTA” في دورته الـ 72، المقامة في العاصمة البريطانية لندن مساء يوم الأحد 10 فبراير.

وشهد حضور الحفل عدد كبير من النجوم من بينهم ستيفن وولي وإليزابيث كارلسن وتيموثي شالاميت وتوم هدلستون ورامي مالك وماهرشالا على وسام روكويل وآدم درايفر وبرادلي كوبر وستيف كوجان وكريستيان بيل وجيسي باكلي وليتيسا رايت وإيما ستون وكلير فوي ومارجوت روبي وليلي كولينز وإيمي آدمز وميليسا مكارثي واوليفيا كولمان وفيولا دافيس وجلين كلوز.

وعلى جانب أخر، كانت الأكاديمية البريطانية قد وعدت جمهورها، في منشور سابق، بحفل ملكي يحضره دوق كامبريدج الأمير ويليام، وزوجته كاثرين ميدلتون، إلى جانب العديد من المفاجآت التي ستتضمن العديد من الفقرات الكوميدية والغنائية لأشهر النجوم، في قاعة ألبرت الملكية التي ستستضيف المهرجان في العاصمة لندن.