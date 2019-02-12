مجدي الهواري يحيي ذكرى وفاة علاء ولي الدين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أحيا المخرج المصري مجدي الهواري ذكرى وفاة الفنان الراحل علاء ولي الدين، وذلك عبر حسابه على موقع «أنستجرام».

مجدي نشر صورة من كواليس فيلم الناظر والصورة ضمت أبطال العمل، وعلق قئلا: «اليوم ذكرى الناظر ادعوا له بالرحمة والمغفرة، صديق العمر علاء ولي الدين الغائب الحاضر».

جمهور المخرج المصري استعاد معه ذكريات فيلم الناظر للفنان علاء ولي الدين وبسمة وهشام سليم، ودعا للنجم الكوميدي الراحل بالرحمة والمغفرة من خلال عدد من التعليقات.

علاء ولي الدين تمر في هذا الشهر ذكرى وفاته، فهو من مواليد 28 سبتمبر عام 1963، ورحل في 11 فبراير عام 2003 متأثرا بمرض السكر.

قدم الفنان الراحل عدة أفلام ناجحة رغم عمره الفني القصير ومنها: «عبود على الحدود، الناظر، ابن عز، عربي تعريفة»، وسبب رحيله صدمة كبيرة لكل زملائه ومحبيه، حيث رحل في أول أيام عيد الأضحى متأثرا بغيبوبة سكر.

فيلم «الناظر» أنتج عام 2000، جسد الفنان الراحل علاء ولي الدين 6 شخصيات في الفيلم، في بداية الفيلم الناظر في عصر الفراعنة والناظر في عصر المماليك والناظر في عصر سعد زغلول أما في الفيلم نفسه صلاح الابن وعاشور الأب وجواهر الأم.