أول ظهور لها بعد الفضيحة.. منى فاروق توجه رسالة لشقيقها بعد فصله من عمله وتؤكد: كنت سكرانة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في أول ظهور لها بعد فضيحة الفيديو الإباحي كشفت الفنانة منى فاروق كواليس تصوير هذا الفيديو وقالت إن خالد يوسف هو من قام بالتصوير نافية أن تكون هي التي قامت بنشر هذا الفيديو.

منى أضافت في تصريحات مصورة نشرها أحد المواقع إنها ارتبطت بخالد يوسف بزواج سري بعد قصة حب وأن ذلك كان بسبب مكانته الاجتماعية لكنه وعدها بإعلان هذا الزواج، حسب قولها.

الفنانة المصرية انهارت وهي تكشف عن المعاناة التي تسببت فيها لأسرتها كاشفة أن شقيقها فصل من عمله بسببها وأن عائلتها قاطعتها مشيرة موجهة رسالة إلى شخص قالت إنه ارتبطت به عاطفيا لكنها لا تعلم أين هو الآن موجهة رسالة للجمهور أن يسامحها مؤكدة أنها كانت فاقدة الوعي (سكرانة).

منى عاتبت كل من تخلى عنها في هذه المحنة موجهة الشكر في نفس الوقت لكل من ساندها طالبة من شقيقها أن يسامحها على تسببها في مشكلات له ولكل أفراد العائلة مؤكدة أنها ليست إنسانة سيئة بطبيعتها نافية مرة أخرى أن تكون هي من قامت بنشر الفيديو وقالت: كيف أفضح نفسي.