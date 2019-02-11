محمد رمضان يرفض دخول ابنته المجال الفني

حل الفنان محمد رمضان ضيفاً على النجم أمير كرارة، في برنامجه الجديد «سهرانين»، الذي يقوم بتقديمه عبر شاشة on e، وسأل أمير كرارة محمد رمضان عن إمكانية دخول ابنته الوسط الفني.

وكانت إجابة محمد رمضان صادمةً وقاطعة، وهي الرفض، وقال رمضان، إن ابنته حنين عفريتة تمثيل، وتنتقي الأدوار بشكل كبير، لكن من الصعب أن تدخل الوسط الفني تماماً؛ لأنني أتمنى نجاحها في مجال آخر بعيداً عن التمثيل.

وأضاف رمضان، أنه يفضل أن ينجح أبناؤه في مجال آخر بعيداً عن التمثيل، كما كشف أيضاً عن أمنيته في حياتهم العملية، وقال: «أتمنى أن يصبح أحدهم مهندساً، والآخر طبيباً، وذلك لأشعر أنهم أصبحوا اكتمالاً لي، وأيضاً لأنني لا أرغب في مشاهدة ما قمت به مكرراً».

وأشار رمضان إلى أن «ابنته تتمنى أن تصبح مهندسة؛ لأنها تمتلك شخصية قيادية؛ لذلك يراها تستطيع أن تكون مدير موقع، أما ابنته كنز؛ فقال إنه متعلق بها بشكل كبير؛ لأنها آخر العنقود».

يشار إلى أن محمد رمضان يستعد للبدء في تصوير مسلسله الجديد «زلزال»، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل مع النجمة حلا شيحة.

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