هل كشفت دينا الشربيني عن زواجها من عمرو دياب بهذه الصورة؟

رغم حديث الجميع عن زواج الفنانة دينا الشربيني والهضبة عمرو دياب، إلا أنهما لم يقوما بإعلان زواجهما رسمياً، وشاركت دينا الشربيني خلال الساعات الماضية جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها وهي ترتدي دبلة الزواج في يدها اليسرى.

وحاول الكثيرون من متابعيها سؤالها حول إعلان زواجها الرسمي من عمرو دياب بهذه الطريقة، كما تساءل البعض عن موعد زفافها الرسمي وارتداء الفستان الأبيض، ولكن دينا الشربيني لم تقم بالرد على أي تساؤل قد طرح عليها.

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يشار إلى أن دينا الشربيني من المفترض أن تبدأ تصوير مسلسلها الجديد «زي الشمس» خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم تغيير اسمه من «الأختين»، وبعدها كان يحمل اسم «يوم وليلة»، وتم الاستقرار على اسم زي الشمس، وسوف يتم الإعلان عن فريق عمل خلال الساعات المقبلة تمهيداً لطرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل، وتدور أحداث العمل في إطار بوليسي حول وفاة أحد الأشخاص ويسعى الكثيرون لمعرفة القاتل، إلا أنه يكون داخل المجموعة التي تبحث عن القاتل.

وتجسد دينا الشربيني دور محامية تبحث عن قاتل شقيقتها وهو عمل مأخوذ عن مسلسل إيطالي قد عرض على الشاشات منذ عامين تقريباً ومن إخراج كاملة أبو ذكري.