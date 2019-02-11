كيف علق نجل السقا على صورته مع والدته؟

شارك ياسين نجل النجم الكبير أحمد السقا متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستجرام بصورة ظهر من خلالها في أحضان والدته، وعلق عليها قائلًا: «أنا وأمي الجميلة»، ونالت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيه، والذين حرصوا على الدعاء لهم بحياة هادئة وسعيدة.

يشار إلى أن ياسين أحمد السقا كان من المفترض أن يشارك النجم محمد عادل إمام في بطولة فيلم «ليلة هنا وسرور»، ولكنه اعتذر من عدم العمل خلال هذا التوقيت بسبب انشغاله بدارسته، وهذا ما اتفق عليه مع والده النجم أحمد السقا أنه خلال فترة الدراسة يتوقف عن العمل الفني، وخلال فترة الإجازات من الممكن أن يشارك في أي عمل مناسب له.

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الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا قد بدأ في تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «ولد الغلابة»، والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل بجانب مي عمرو وهبة مجدي وإدوارد، وعدد من نجوم الدراما المصرية، وسيتولى إخراجه محمد سامي، ويجسد السقا خلال هذا العمل شخصية مدرس صعيدي يكافح من أجل حياة كريمة، ويقوم بالعمل مساءً سائق تاكسي؛ لكي يسد احتياجاته، وتدور أحداثه في قالب درامي.