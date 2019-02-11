شارك ياسين نجل النجم الكبير أحمد السقا متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستجرام بصورة ظهر من خلالها في أحضان والدته، وعلق عليها قائلًا: «أنا وأمي الجميلة»، ونالت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيه، والذين حرصوا على الدعاء لهم بحياة هادئة وسعيدة.
يشار إلى أن ياسين أحمد السقا كان من المفترض أن يشارك النجم محمد عادل إمام في بطولة فيلم «ليلة هنا وسرور»، ولكنه اعتذر من عدم العمل خلال هذا التوقيت بسبب انشغاله بدارسته، وهذا ما اتفق عليه مع والده النجم أحمد السقا أنه خلال فترة الدراسة يتوقف عن العمل الفني، وخلال فترة الإجازات من الممكن أن يشارك في أي عمل مناسب له.
اقرئي أيضا : كاظم الساهر يوضح سبب تغيير اسمه بعد ثلاثين عاماً والمشكلات التي حدثت له بسبب ذلك
الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا قد بدأ في تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «ولد الغلابة»، والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل بجانب مي عمرو وهبة مجدي وإدوارد، وعدد من نجوم الدراما المصرية، وسيتولى إخراجه محمد سامي، ويجسد السقا خلال هذا العمل شخصية مدرس صعيدي يكافح من أجل حياة كريمة، ويقوم بالعمل مساءً سائق تاكسي؛ لكي يسد احتياجاته، وتدور أحداثه في قالب درامي.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف علق نجل السقا على صورته مع والدته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.