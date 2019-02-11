محمد رمضان: والدتي تفسر لي كلمات أغاني أم كلثوم

كشف النجم محمد رمضان عن أن أهم كواليس حياته قبل الشهرة وهو سهره مع والدته في الكثير من الأوقات؛ لتشرح له معاني كلمات أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وقال رمضان إن الجمهور هو صاحب الفضل عليه فيما وصل إليه خلال الفترات الماضية والنجاحات الكبيرة التي حققها، وأن والدته هي من علمته معنى كلمة «ثقة في الله نجاح».

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كما قال محمد رمضان خلال استضافته في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة، أنه لا يستطيع أن يرفض طلباً لوالدته حتى وإن طلبت منه أن يرمي بنفسه في النار، وكشف عن أنه متهم في قضيتين بتعطيل المرور في ميدان جامعة الدول العربية، وقال: «خايف أنزل الشارع أعطل المرور ثاني ويرفعوا عليه قضية تاني».

وأهدى محمد رمضان أغنيته الشهير نمبر وان، لليلى طفلة النجم الكبير أمير كرارة، التي قال عنها والدها إنها طوال الوقت تجلس في المنزل وتشير بيدها نفس الإشارة التي يقوم بها رمضان في الأغنية.

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يشار إلى أن محمد رمضان يستعد للبدء في تصوير مسلسله الجديد «زلزال»، الذي قام بكتابته عبدالرحيم كمال، وستشارك في بطولته الفنانة حلا شيحة.