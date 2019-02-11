فنانة خليجية تفضح رامز جلال وتكشف فبركة مقالبه وتقاضيه أموالاً نظير ظهورها معه

حلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفةً على إحدى القنوات الخليجية، التي فجرت فيها مفاجأة حول حلقتها مع الفنان رامز جلال، ببرنامج المقالب «رامز بيلعب بالنار»، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2016.

وقالت هيا الشعيبي في حلقتها، إنها حصلت على أجر كبير مقابل ظهورها في برنامج «رامز بيلعب بالنار» في الموسم الرمضاني، عام 2016؛ مؤكدة أنها حصلت على مبلغ مالي ضخم؛ إذ علقت قائلة: «نعم أعطاني فلوس.. ومبلغ وقدره».

وأشارت هيا الشعيبي إلى أن حلقتها مع رامز جلال بدأت تسير بشكل طبيعي، لكن بعد أن حدث الحريق في الفندق علمت أن هذا مقلب، لكنها قررت أن تستكمل الحلقة بشكل طبيعي حتى لا تفسد فكرة البرنامج، وأكدت أنها لم ترد حرق فكرة وكارت «رامز»؛ لأنه طيب وحبيب وصديق وأخ بالنسبة لها.

وأكدت هيا الشعيبي أنها في البداية لم تكن تدري شيئاً، لكن في منتصف المقلب دريت بكل شيء، وانتقدت من فضحوا رامز جلال وتحدثوا عن فبركة مقالبه؛ قائلة لهم: «ليش روحتوا معه ووافقتوا وأخدتوا فلوس».

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